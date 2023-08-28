أسرة الزميل بهاء إبراهيم تروي مشاعرها بعد 3 سنوات ونصف على اعتقاله في مصر (فيديو)

“حسيت حتة من جوايا مشيت، حتة من قلبي انكسرت” هكذا وصفت ابنة الزميل الصحفي في قناة الجزيرة مباشر بهاء الدين إبراهيم المعتقل لدى السلطات المصرية منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، لحظة منع والدها من السفر واحتجازه في المطار عند رحلة عودة الأسرة إلى مكان إقامتهم في قطر.

وروت فاطمة في حديثها للجزيرة مباشر لحظة اعتقال والدها من المطار قائلة “كنا في زيارة لعائلتنا في مصر، وبعدين كنا راجعين لقطر (حيث تقيم الأسرة) من أجل الدراسة، لكنهم وقفونا في المطار وأخدوا الموبايلات وكل حاجة”.

وأضافت “أنا كنت خايفة، هو بابا هيجي معانا ولا هيحصله إيه؟ فيعني رجعنا قطر من غيره، وكانت لحظة صعبة شوية، حسيت يعني حتة من جوايا مشيت، حتة من قلبي انكسرت”.

ولم تتمالك فاطمة دموعها وقالت ” كان بيحبني جدًّا، كان بيدلعني، عشاني بنت، بشعر إني مش بستحق الحب دا، مش بستحق أب جميل كدا وحنيّن”.

وطالبت فاطمة السلطات المصرية بالإفراج عن والدها من السجن.

3 سنوات ونصف على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم في مصر#الجزيرة_مباشر #مصرhttps://t.co/OmVkRCdnf1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2023

وقالت منى محمود، زوجة الزميل بهاء “ماحدش يعرف بهاء ويقول عليه أي حاجة وحشة. ومعتقدش إن اللي محتجزينه معتقدين إنه إرهابي، أو أي تهمة ثانية، وبعدين اللي عنده تهم طيب فين الدليل؟”.

وأضافت مخاطبة السلطات “قدموه للمحاكمة، بقاله 3 سنين ونصف في الحبس الاحتياطي ما راح محاكمة، طيب فين الدلائل؟ فين القضية؟ مفيش حاجة مجرد اعتقال”.

أما ابنه يحيى، فأشار إلى أنه “بدأ يفكر في أمور كثيرة وهيودوه فين؟ هياخذوه فين؟ هيعملوا فيه إيه؟ رح نعمل إيه إحنا من غير بابا؟ مرت اللحظات بصعوبة الصراحة”.

واعتقلت أجهزة الأمن المصرية الزميل بهاء في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض بعدها للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق زوجته.

وظهر بهاء بعدها في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/أيار 2020، ووُجّهت إليه تهمة “الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة”.

ومنذ ذلك الوقت، تجدد محاكم مصرية حبس الزميل بهاء على ذمة التحقيقات، وكان آخرها أول شهر أغسطس/آب الجاري، عندما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الزميلين الصحفيين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ مدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.