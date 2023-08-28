تشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية

أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي غابرييل أتال، أمس الأحد، اعتزامه منع ارتداء العباءة في مدارس فرنسا، وقال في لقاء تلفزيوني على قناة (تي اف 1)، “لقد قررت أنه لم يعد بالإمكان ارتداء العباءة في المدرسة”.

واعتبر الوزير، الذي عزم منذ بدء مهامه في يوليو/تموز الماضي “الحزم في المسائل العلمانية”، أن الذهاب إلى المدرسة بالعباءة هو “لفتة دينية”، موضحًا “عندما تدخل إلى الفصل الدراسي، يجب ألا تكون قادرًا على التعرف على ديانة الطلاب بالنظر إليهم”.

🔴 "L'abaya ne pourra plus être portée à l'école", annonce @GabrielAttal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ▶ #LE20H d'@ACCoudray pic.twitter.com/93bIbkSd02 — TF1Info (@TF1Info) August 27, 2023

وفي فرنسا، يحظر قانون 15 مارس/آذار 2004، ارتداء الطلاب في المدارس للعلامات أو الملابس التي تظهر انتمائهم الديني. وكانت وزارة التربية الفرنسية قد منعت ارتداء العباءة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى منع أيضًا “الوشاح والتنانير الطويلة إذا تم ارتداؤها بطريقة تظهر ظاهريًا الشعائر الدينية”.

واعتبرت وكالة الصحافة الفرنسية أن “ارتداء الأزياء “المخالفة” ارتفع بنسبة تجاوزت 150% خلال العام الدراسي الماضي، فيما أشاد الوزير بمديري المؤسسات التعليمية، واعتبر أنهم “في الخطوط الأمامية بشأن هذه المسائل المتعلقة بالعلمانية” واعدًا بلقائهم ابتداءً من الأسبوع المقبل لإعطائهم “تعليمات تطبيق القاعدة”.

"ارتداء العباءة في المدرسة لن يكون ممكنًا بعد الآن" 🚫 أعلن وزير التربية الفرنسي "غابريال أتال" أمس الأحد أنّه "سيحظّر ارتداء العباية في المدارس بحجّة أنّ هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانيّة الصارمة في مجال التعليم في البلاد " . 🗣 وقال "أتال" خلال مقابلة مع تلفزيون "تي إف 1"… pic.twitter.com/PUeVlRCMy0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2023

ونقل موقع “فرانس 24” عن برونو بوبكيويتز، الأمين العام للاتحاد الوطني لموظفي إدارة التعليم الوطني، أن “التعليمات لم تكن واضحة، وهي الآن واضحة ونحن نرحب بها”، مضيفًا “الآن بعد أن وردت الرسالة، يجب تنفيذها في المؤسسات، ويجب ألا يكون رؤساء المؤسسات وحدهم في مواجهة العباءات”.

ولقي القرار استحسان اليميني إيريك سيوتي الذي قال على منصة إكس “لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بحظر العباءات في مدارسنا، أنا أرحب بالقرار، قرار وزير التربية الوطنية يثبت أننا على حق”.

Le communautarisme est une lèpre qui menace la République. Nous avions réclamé à plusieurs reprises l’interdiction des abayas dans nos écoles. Je salue la décision du Ministre de l’Éducation nationale qui nous donne raison. https://t.co/Eyr3G4K4vt — Eric Ciotti (@ECiotti) August 27, 2023

وأعربت النائبة البرلمانية كليمونتين أوتان عن غضبها من “شرطة الملابس”، واعتبرت إعلان غابرييل أتال “غير دستوري”، و”مخالفًا للمبادئ التأسيسية للعلمانية”.

Jusqu'où ira la police du vêtement ?

La proposition de @Gabriel_attal est anticonstitutionnelle.

Contraire aux principes fondateurs de la laïcité.

Symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. À peine rentrée, la macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. https://t.co/2j0tClzL59 — Clémentine Autain (@Clem_Autain) August 27, 2023

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2020 بمزيد من الإشراف على المدارس، بدعوى انتشار “مشروع سياسي ديني ينحرف عن قيم الجمهورية من خلال التلقين العقائدي”.

ومنذ عام 2017، تم إغلاق 15 مكانًا للعبادة و4 مدارس و13 مؤسسة خيرية وثقافية، بعد تقارير من جانب القضاء والمخابرات وأجهزة الدولة الأخرى.

وتشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية.

وتقول باريس إن هذه الإجراءات تهدف لمحاربة ما تسميه بـ”الإسلام الراديكالي”، إلا أن مسلمي فرنسا، الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين، يعتبرونها استهدافًا لدينهم.