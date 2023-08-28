أشارت المنظمة إلى أن العام الماضي شهد أعلى مستويات العنف ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 15 عامًا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال الفلسطينيين دون أي مساءلة.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، الاثنين، إلى أن العام الماضي شهد أعلى مستويات العنف ضد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال 15 عامًا، مؤكدة تواصل الوتيرة الدموية خلال العام الجاري بالمعدل ذاته، إذ تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال 34 طفلًا حتى 22 أغسطس/آب الجاري.

وقال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في المنظمة، بيل فان إسفلد “تقتل القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة. ما لم يضغط حلفاء إسرائيل عليها لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين”.

وأشارت المنظمة خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين إلى استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررًا بموجب المعايير الدولية.

وتابعت المنظمة “قتلت قوات الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 614 فلسطينيًّا صنفتهم الأمم المتحدة مدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة. لكن ثلاثة جنود فقط أدينوا بقتل فلسطينيين، حسب منظمة ييش دين الإسرائيلية، وحُكم عليهم جميعًا بأحكام قصيرة بالخدمة العسكرية المجتمعية”.

وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه السلطات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى. وفي عام 2021 فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حينئذ، فاتو بنسودا، تحقيقًا رسميًّا في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين.

ومن جانبه، فوّض مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة، بإعداد لوائح تُدرَج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويًّا.

وبين عامي 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من ثمانية آلاف ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل في القائمة على الإطلاق.

Israel systematically targets Palestinian children.

West Bank: Spike in Israeli Killings of Palestinian Children https://t.co/kKdfwRDsFu — Palestine Info Center (@palinfoen) August 28, 2023

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون “استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد” إلا في الحالات التي “يتعذر فيها تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الجيش الإسرائيلي إلى إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والحكومة الإسرائيلية إلى إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع القوات، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة.