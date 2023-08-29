الخارجية الأمريكية تعليقا على استمرار حبس صحفيَّي الجزيرة مباشر: نتواصل مع مصر لإنهاء احتجاز المعتقلين سياسيا

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ردًّا على سؤال بشأن اعتقال الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ في مصر: نطالب بإطلاق سراح الصحفيين الذين يُعتقلون بسبب مهنتهم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع مصر بانتظام “لتعزيز أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية التعبير وإنهاء احتجاز المعتقلين سياسيًّا”.

وردًّا على سؤال من مراسل الجزيرة مباشر بشأن استمرار اعتقال الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ في السجون المصرية، أفاد المكتب الإعلامي للوزارة بأنهم يتواصلون مع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات لإنهاء احتجاز المعتقلين سياسيًّا، وتعزيز سيادة القانون، والقيام بإصلاحات قضائية.

وفي سياق متصل، طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح الصحفيين الذين يُعتقلون بسبب مهنتهم، وذلك في رد على سؤال بشأن استمرار اعتقال الزميلين في مصر.

واعتُقل الزميلان بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ أثناء ذهابهما إلى مصر لقضاء إجازة عائلية خارج نطاق عملهما، ووُجهت إليهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وحُبس بهاء على ذمة التحقيق في قضية تعود إلى عام 2018، واعتُقل بموجبها من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية في 22 فبراير/شباط 2020، وتعرّض للإخفاء القسري والضرب والتعذيب داخل محبسه، وفق عائلته.

واعتُقل ربيع الشيخ من مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس/آب 2021 فور وصوله لقضاء إجازة عائلية، وصادرت السلطات جواز سفره وهاتفه وأمتعته الشخصية.

وفي الأول من أغسطس الجاري، نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية وقفة تضامنية في مقرها بالدوحة، للمطالبة بالإفراج عن الزميلين المعتقلين لدى السلطات المصرية من دون تهمة أو محاكمة.





تجدر الإشارة إلى أن الزميل ربيع الشيخ، المنتج بقناة الجزيرة مباشر، أكمل أكثر من عامين في السجون المصرية، منذ اعتقاله بمطار القاهرة، ليتجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون المصري.

كما أكمل الزميل بهاء الدين إبراهيم، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، خلال الشهر الجاري 3 سنوات ونصف في السجون المصرية، متجاوزًا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، مما يُشكل مساسًا بحريته الشخصية، ويخالف نص الدستور المصري.

وأعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها الشديد إزاء أوضاع الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم اللذين تعرضا خلال اعتقالهما لانتهاكات قانونية، وتجديد الحبس دون محاكمة في زنازين تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والنظافة، مما يُشكل تهديدًا لسلامتهما ويعرّض حياتهما للخطر. وحمّلت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهما.