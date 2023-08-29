القاهرة: ننسق مع زامبيا بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين لديها

مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا، عصر أمس الاثنين، على خلفية قضية الطائرة المحتجزة

أعلنت القاهرة، مساء الاثنين، أنها تنسق مع السلطات في زامبيا بشأن التحقيقات مع المواطنين المصريين المحتجزين في البلد الأخير، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان لوساكا احتجاز طائرة على متنها أشخاص يحملون جنسيات عديدة بينهم مصريون.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن “مصدر مطلع”، أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقًا لقواعد القانون الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

مصريون وزامبيون أمام المحكمة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهمين في قضية تهريب الذهب والأموال بإحدى الطائرات الخاصة في زامبيا، وهم يغادرون محكمة الصلح في العاصمة لوساكا.

ومَثُل 5 مصريين و6 زامبيين أمام محكمة في زامبيا، عصر أمس الاثنين، على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 127 كيلوغراما من “الذهب المشبوه” ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5.7 ملايين دولار.





وذكرت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون أن 11 مشتبهًا بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة “التجسس”. وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل “بضائع خطرة”.

وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال “تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها”، ولاحقًا أودعوا التوقيف الاحتياطي. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.

وتشير وثائق للمحكمة إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.