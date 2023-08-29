تجدد اقتحامات الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما شنّ جنوده الليلة الماضية واليوم حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، غالبيتهم من الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتجري اقتحامات المسجد الأقصى يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح، بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسًا وصلوات تلمودية pic.twitter.com/29YQZBTO4P — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 29, 2023

حملة اعتقالات واسعة

وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 32 -على الأقل- بينهم أسرى سابقون، ففي الخليل اعتُقل 12 فلسطينيًا وفي نابلس 9 وخمسة من رام الله -بينهم طالب وأسرى محررون- و4 من بيت لحم، واثنان في القدس ومثلهم في قلقيلية، وشقيقان من جنين بالإضافة إلى أسير محرر في طولكرم.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، إلى “استمرار تصاعد عمليات الاعتقال، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة مع الاحتلال، يرافقها عمليات تنكيل وتخريب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم”.

وأشار إلى أن حالات الاعتقال بلغت أكثر من 5000 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأكد نادي الأسير أن عمليات الاعتقال تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة، ولا تستثني فيها أي من الفئات سواء شباب، أو أطفال أو نساء وكبار السن والمرضى.

أسير في العزل

في السياق، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية)، تفاصيل حول الأسير المعزول مهيب دراغمة (26 عامًا) من مدينة طوباس والموجود في عزل إيلون.

وقال محامي الهيئة فواز شلودي، أن دراغمة معتقل منذ فبراير/شباط 2022، وقد صدر بحقه حكمًا بالسجن الإداري تم تمديده 4 مرات بواقع 6 شهور لكل فترة حيث كان آخر تجديد له بتاريخ الأول من الشهر الجاري.

وتعرض الأسير لعقوبات اضافية، إذ عزلته إدارة السجن في اليوم الذي استشهد فيه أخوه، وحرمته من زيارة أهله. ويوجد الى جانب دراغمة في عزل إيلون 6 أسرى آخرين، أبرزهم المقدسي أحمد مناصرة وأسير عملية نفق الحرية أيهم كممجي.