أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية إطلاق صواريخ نظام الدفاع الجوي القريب “فالاناكس” بنجاح من السفينة الحربية المحلية المتعددة الأغراض “تي سي جي أناضول” (TCG Anadolu).

وأرفقت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على منصة “إكس” لقطات مصورة لعملية الإطلاق.

وحاملة الطائرات (تي سي جي أناضول) هي سفينة هجومية برمائية، بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

Gurur! 🇹🇷 #TCGANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" başarıyla gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D56OwTrhlw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023

ونزلت الحاملة إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات لها ليتم تسليمها، في إبريل/نيسان الماضي، من قِبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.

وفي إبريل الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم تسليم السفينة إن حاملة الطائرات الجديدة “محلية الصنع”، وتتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.

وأضاف “نرى في سفينة (تي سي جي أناضول) رمزًا يعزز مكانة تركيا في المنطقة والعالم، وبفضلها ستصبح دولتنا رائدة في مجال التقنيات والأنظمة والحلول التي تغيّر قواعد اللعبة في العالم”.





تجدر الإشارة إلى أن أردوغان رفع ميزانية الصناعات الدفاعية في بلاده إلى 75 مليار دولار.