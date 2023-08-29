توعدت برد “غير مسبوق”.. فصائل المقاومة تحذر إسرائيل من مغبة اغتيال العاروري (فيديو)

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، إسرائيل من مغبة الإقدام على ارتكاب “حماقة” باغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متوعدة بأن “رد تنظيم الشعب الفلسطيني الموحد ومقاومته، سيكون غير مسبوق”.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد في غزة اليوم الثلاثاء تعقيبًا على التهديدات الإسرائيلية باغتيال العاروري. وتضم فصائل المقاومة عددًا من الحركات أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

ودعا خالد أبو هلال -الأمين العام لحركة الأحرار- في كلمة نيابة عن الفصائل، الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، إلى “ممارسة دورهم في المقاومة وتقديم الدعم والإسناد المادي والسياسي والإعلامي لثورة الضفة الغربية، حتى هزيمة الاستيطان”، مثمّنًا “صمود الشعب في الضفة وغزة”.

وحذّر من أن “استمرار سياسات العدو بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى وتغيير هوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي، يهدد بحرب دينية شاملة ستكون معركة الأمة العربية والإسلامية”.

تهديدات نتنياهو

والأحد، تطرق نتنياهو إلى تصريحات سابقة للعاروري حذّر فيها من أنه في حال عادت إسرائيل إلى سياسة اغتيال قادة الفصائل الفلسطينية فسوف “يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

שמעתי את דברי הרהב של בכיר החמאס עארורי, ממקום מחבואו בלבנון. הוא יודע היטב למה הוא וחבריו נמצאים במקומות מחבוא.



בחמאס וביתר גרורותיה של איראן מבינים היטב שאנחנו נילחם בכל האמצעים נגד הניסיונות שלהם לייצר טרור נגדנו – ביו"ש, בעזה ובכל מקום אחר. מי שינסה לפגוע בנו, מי שיממן, מי… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 27, 2023

وهدد نتنياهو قادة حركة حماس بدفع “الثمن كاملا”، معتبرًا أن إسرائيل تواجه “موجة من الإرهاب من الداخل والخارج”، وأن “العاروري يعرف جيدًا سبب اختبائه هو وأصدقاؤه”. وتزعم إسرائيل أن العاروري يمسك بخيوط العمليات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، وصفت حركة حماس تهديدات نتنياهو بـ”الجوفاء”، وأنها “لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، وأي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم”.

والسبت، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن العاروري أحد المسؤولين في “حماس” قد يكونون على رأس قائمة “الاغتيالات” الإسرائيلية.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت السبت أيضًا، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت مؤخرًا قرب حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وقُتل فيها مستوطنان إسرائيليان.