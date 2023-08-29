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جنازة محدودة ومراسم خاصة.. دفن بريغوجين قائد فاغنر في مسقط رأسه (فيديو)

غاب عن الجنازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مراسم دفن قائد فاغنر "يفغيني بريغوجين" وسط حضور محدود (رويترز)
29/8/2023-|آخر تحديث: 29/8/202310:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أقيمت جنازة قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الثلاثاء، بمراسم خاصة وعدد محدود في مقبرة على مشارف مدينة سان بطرسبرج مسقط رأسه.

وقالت الخدمة الإعلامية الخاصة برئيس المجموعة الراحل في منشور على تليغرام “جرى توديع يفغيني في تجمّع محدود، ويمكن لمن يودون وداعه زيارة مقبرة بروخوفسكوي”، ونقلت وسائل إعلام محلية عن العاملين بالمقبرة قولهم إن تلك كانت رغبة الأسرة.

وأحاطت السرّية بترتيبات جنازة بريغوجين الذي قُتل في تحطم طائرة يوم 23 أغسطس/آب الجاري بعد شهرين من شن تمرد عسكري، في أكبر تحد لحكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى السلطة في 1999.

وبالنسبة للكرملين، فإن ذلك كان يعني عدم تحويل الجنازة إلى حدث واسع النطاق لدعم بريغوجين الذي دفع قواته للمشاركة في أشرس معارك الحرب في أوكرانيا، وانتقد أخطاء الجيش الروسي وقياداته علنا.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريغوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها “محض أكذوبة”.

وقُتل أيضًا مسؤولان كبيران في فاغنر، و4 من الحرس الشخصي لقائد المجموعة، و3 من أفراد طاقم الطائرة التي تحطمت شمالي موسكو.

 

ودُفن في وقت سابق الثلاثاء فاليري تشيكالوف، رئيس قسم الخدمات اللوجستية في فاغنر، بمقبرة أخرى في سان بطرسبرغ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز