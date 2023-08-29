“حرية للأبد”.. تواصل احتجاجات السويداء تنديدا بالأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط النظام (فيديو)

ردد المعتصمون في ساحة الكرامة “حرية للأبد غصبًا عنك يا أسد”..”الشعب يريد إسقاط النظام”..”ثورتنا مش ثورة جوع ثورتنا ضد الركوع”

تواصلت، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات لليوم العاشر على التوالي في مدينة السويداء -أحد أبرز معاقل النظام جنوبي سوريا- للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وللمطالبة برحيل نظام بشّار الأسد.

وأمس، أطلق أمن النظام النار في الهواء لتفريق مجموعة من الشباب حاولت إزالة صور لبشار الأسد عند مدخل مدينة شهبا التابعة لمحافظة السويداء، حسب ما أفاد أيهم الشوفي أحد منظمي الحراك المدني، لوكالة الأنباء الألمانية.

ووصف الشوفي حادثة إطلاق النار بأنها بمثابة تطور خطير من قِبل الأجهزة الأمنية التي التزمت الصمت حيال ما جري خلال الأيام العشرة الماضية، مشيرًا إلى أنه في حال تكررت الحادثة ربما يتم التصعيد مجددًا.

#شاهد: قسم الأحرار في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء اليوم الثلاثاء.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/qfcesevmIv — السويداء 24 (@suwayda24) August 29, 2023

وشهدت مدينة السويداء، الاثنين، اعتصامات شارك فيها المئات في ساحة السير، التي بات يطلَق عليها “ساحة الكرامة”، حيث ردد المعتصمون هتافات تطالب بإسقاط النظام السوري.

وشهدت محافظة السويداء، الأحد، إضرابًا عامًّا وإغلاق جميع الدوائر الحكومية والحزبية مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتدني المستوى المعيشي إثر انهيار سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وردد المعتصمون الذين شاركتهم عشرات النساء “حرية للأبد غصبًا عنك يا أسد”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، “ثورتنا مش ثورة جوع ثورتنا ضد الركوع”.

#شاهد: "هذول ما بفيدوا بشي".. إغلاق مجموعة من المحتجين لمكتب أعضاء مجلس الشعب في مدينة السويداء، صباح اليوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة العصيان المدني.#إضراب_السويداء pic.twitter.com/we0n0oUIo6 — السويداء 24 (@suwayda24) August 29, 2023

وانطلقت الاحتجاجات والإضرابات في محافظة السويداء منذ الأحد قبل الماضي، واتسع نطاق المظاهرات -الجمعة- ليشمل مدنًا أخرى في جنوبي وشمالي سوريا، للمطالبة بإسقاط النظام.

وشهدت المحافظة -ذات الأغلبية الدرزية- احتجاجات متكررة في الشوارع على الأزمات الاقتصادية خلال العامين الماضيين. وكان الأسد قد أصدر، يوم الثلاثاء قبل الماضي، مرسومًا بزيادة الأجور بنسبة 100%، وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200%.