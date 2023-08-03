أوكرانيا: الروس يفشلون في التقدم لكنهم متحصنون جيدا وعدد الألغام “جنون تام”

قال مسؤولون أوكرانيون، أمس الأربعاء، إن القوات الروسية لم تحقق أيّ تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام.

وأضافوا: وهذا يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا.

وقالت التقارير الروسية عن القتال على خط الجبهة إن 12 هجوما أوكرانيا تم صدها في منطقة دونيتسك.

وركز قسم كبير من النشاط العسكري الروسي على الغارات الجوية التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للحبوب في ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمّرت زورقا أوكرانيا مسيّرا حاول مهاجمة سفينة حربية روسية أثناء مرافقتها لسفينة مدنية بالبحر الأسود.

وأطلقت القوات الأوكرانية حملة في يونيو/ حزيران لاستعادة المناطق المحتلة، وتضغط باتجاه الجنوب صوب بحر آزوف لقطع جسر بري يربط بين شرق أوكرانيا المحتل وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وتقول كييف أيضا إنها استعادت السيطرة على مناطق قرب باخموت، وهي مدينة بشرق البلاد سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/ أيار بعد قتال استمر شهورا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الروسية “حاولت بإصرار وقف تقدمنا في قطاع باخموت دون نجاح”.

وكتبت على تلغرام قائلة إن القوات الروسية تكثف احتياطياتها ومعداتها في 3 مناطق في الشمال، حيث وردت تقارير عن قتال عنيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جنون تامّ

وقال أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني إن القوات الروسية كان لديها وقت كافٍ خلال الشهور التي احتلت فيها أوكرانيا لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة.

وقال للتلفزيون الرسمي “استعدّ العدوّ استعدادا شاملا لهذه الأحداث، عدد الألغام في المنطقة التي استعادت قواتنا السيطرة عليها هو جنون تامّ، في المتوسط هناك 3 أو 4 أو 5 ألغام في المتر المربع”.

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنّب المغامرة بالأرواح.

وقال “لا أحد سوانا يمكن أن يملي علينا المواعيد النهائية، لا يوجد جدول محدد، لم أستخدم أبدا عبارة الهجوم المضاد، هناك عمليات عسكرية، وهي عمليات معقدة للغاية وتعتمد على الكثير من العوامل”.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للتقدم في عدة قطاعات في الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة دونيتسك.