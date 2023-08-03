السودان.. وصول طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المساعدات

وصلت أمس الأربعاء طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المواد الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، إلى مطار بورتسودان في السودان.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) وصل إجمالي المساعدات القطرية عبر الجسر الجوي إلى السودان 371 طنا.

وأضافت (قنا) أن هذه المساعدات تأتي “في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال”.

من جانبها جددت وزارة الخارجية القطرية حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان.

وكانت قطر قد تعهدت في 19 يونيو/ حزيران الماضي، بتقديم 50 مليون دولار لدعم السودان، خلال مشاركتها في مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية بالسودان، الذي انطلق عن بعد برئاسة السعودية، وفق مصادر عربية رسمية.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، سيّرت جمعية قطر الخيرية، 35 طنا من المساعدات الغذائية لدعم الأشخاص المتأثرين بالنزاع في السودان، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية (وهو مؤسسة رسمية)، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلَّف آلافًا من القتلى، معظمهم مدنيون.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أمس الأربعاء، إن أكثر من 20 مليون شخص بالسودان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الصراع في السودان أجبر نحو 4 ملايين شخص على الفرار من ديارهم.