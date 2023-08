“ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي”.. ترمب أمام المحكمة لاتهامه بالسعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ببراءته من التآمر على المؤسسات الأمريكية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع 6 آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين 3 قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت

وقبل ساعات من مثوله أمام المحكمة، اتهم ترمب، خلفه جو بايدن باستخدام القضاء “كسلاح” ضده.

وقال ترمب الذي يخوض حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض إن بايدن أعطى توجيهات لوزارة العدل لاتهامه “بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها”، لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلًا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

وأضاف عبر منصة تروث سوشال “الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق”، مشددًا على أنه “قريبًا، في 2024، سيحين دورنا”.

وكتب بعدها في سلسلة رسائل على المنصة “أنا ذاهب الآن إلى العاصمة واشنطن ليتم اعتقالي بسبب قيامي بتحدي انتخابات فاسدة ومزورة ومسروقة”، وتابع “إنه لشرف عظيم، لأنه يتم اعتقالي من أجلكم. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا”.

واستدعي الرئيس السابق، الخميس، للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن.

