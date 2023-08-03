وفاة إسرائيلي أضرم النار في نفسه لرفض الجيش “الاعتراف بإعاقته”

توفي اليوم الخميس جندي إسرائيلي سابق متأثرا بحروق خطيرة أُصيب بها حين أضرم النار في جسده بمدينة نتانيا يوم الثلاثاء، بحسب إعلام رسمي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (وهي هيئة رسمية) أن الجندي السابق بار كلاف، 33 عاما، الذي أضرم النار في نفسه بعد عدم الاعتراف بإعاقته، توفي متأثرا بحروقه عقب نقله إلى مستشفى.

ونقلت هيئة البث عن وزارة الدفاع أول أمس الثلاثاء قولها إن الرجل خدم في الجيش بين 2008 و2011، وطلب أن يعترف الجيش بأنه معاق، لكن تم رفض طلبه بعد أن شُخّص بأنه يعاني من مرض عقلي لا علاقة له بخدمته العسكرية.

وأضافت الوزارة أن الأطباء الذين فحصوه وعالجوه خلال عام ونصف، لم يشخصوا حالته بأنها اضطراب ما بعد الصدمة، بسبب أحداث صعبة جرت معه في حرب 2014 بغزة، وهو اضطراب كثيرا ما يصيب جنودا إثر المشاركة في حروب.