استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية للجزيرة مباشر أن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن الشرطة أطلقت الرصاص على الشاب ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، وتركته ينزف على الأرض دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدًا، وأشارت إلى أن هوية الشاب لم يتم الكشف عنها بعد.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع “فيديو” الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دمًا، وسط انتشار لشرطة الاحتلال، وتجمع للمستوطنين في المكان الذين كانوا يصفقون لشرطة الاحتلال بعد استشهاد الشاب.

Emergency services provide medical treatment to a 25-year-old man in moderate condition pic.twitter.com/hRV5jM93LV — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 30, 2023

وحسب الوكالة الفلسطينية، اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين، وأبعدتهم عن المكان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنًا أصيب في عملية طعن نفّذها فلسطيني قُتل بالرصاص قرب باب العامود في القدس الشرقية.

תיעוד נוסף מזירת פיגוע הדקירה בירושלים pic.twitter.com/vcR1h354Tf — בז news (@1717Bazz) August 30, 2023

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت بلاغًا عن “مشتبه به يحمل سكينًا، وقام بتنفيذ عملية طعن في منطقة محطة القطار الخفيف بالقدس الشرقية”.

ونقل موقع “i24 news” الإسرائيلي عن مصادر، أن ضابطًا من شرطة حرس الحدود من القدس كان مسافرًا على متن القطار، لاحظ هجوم الشاب الفلسطيني على المستوطن وإصابته، و”على الفور نزل الضابط من القطار وأطلق النار على منفّذ العملية”.

لحظة إطلاق النار تجاه منفذ عملية الطعن في #القدس التي أدت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/5C84ijOQTa — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 30, 2023

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن أحد المسعفين قوله “عندما وصلنا إلى محطة القطار في شارع شمعون هاتسديك، رأينا رجلًا يبلغ من العمر 25 عامًا واعيًا تمامًا مصابًا بجرح طعنة في الجزء العلوي من جسده، وقدمنا له العلاج الطبي المنقذ للحياة وتم نقله إلى المستشفى”.