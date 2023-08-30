البرهان من القاهرة: ملتزمون بفترة انتقالية حتى تأسيس دولة عبر انتخابات نزيهة (فيديو)

أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التزام الجيش بـ”فترة انتقالية يستطيع بعدها الشعب أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها من يحكمه”.

وقال في تصريحات خلال زيارته مصر، الثلاثاء، إن “القوات المسلحة قوات قومية وليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو الاستمرار في حكم السودان”.

ووجَّه رسالة إلى الدول المجاورة للسودان، وأكد أن الخرطوم ماضية في إيقاف هذه الحرب ونهايتها واستمرار المسار الانتقالي الديمقراطي.

وأشار إلى أنهم يواجهون “حربًا مدمرة” قامت بها “مجموعات متمردة استعانت بكل ما يمكن لتدمير الشعب السوداني”.

وأضاف أن المجموعات المتمردة (في إشارة إلى الدعم السريع) “مارست أبشع أنواع جرائم الحرب في كل مناطق السودان”.

وأكد حرصه على وضع حد لهذه الحرب و”أن تنتهي هذه المأساة”.

ووصل البرهان، الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلمين الساحلية (شمالي مصر) حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى له خارج البلاد منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر.

وعند وصوله، قال البرهان في تصريحات لقناة القاهرة الاخبارية “قصدنا (من الزيارة) أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة، وإطلاعها على تطورات الموقف”.

وأشار البرهان إلى استعراض ملف الجالية السودانية الكبيرة في مصر خلال الاجتماع مع السيسي، خصوصًا بعد أن انضم إليها عدد كبير من الوافدين منذ اندلاع الاقتتال في البلاد.