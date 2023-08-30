قال قائد الحرس الجمهوري في الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية إنه لم يكن يحق للرئيس علي بونغو أن يتولى فترة ثالثة وإن هناك انتهاكا للدستور

أعلن ضباط من جيش الغابون، اليوم الأربعاء، “إنهاء النظام القائم” في الغابون، ووضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد دقائق من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية بفوز بونغو بولاية ثالثة.

كما أعلن الضباط -الذين قالوا إنهم يمثلون القوات المسلحة- إلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة.

وتولى علي بونغو السلطة في 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وقال الضباط إنهم اعتقلوا أيضًا نور الدين بونغو نجل الرئيس ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد والخيانة العظمى.

وفيما يلي آخر التطورات لحظة بلحظة:

قادة الانقلاب في الغابون: اختيار قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما قائدا للمرحلة الانتقالية

الأمم المتحدة: الأمين العام طالب جيش الغابون وقوات الأمن بضمان السلامة الشخصية للرئيس وعائلته

الأمم المتحدة: أفضل طريقة للتعامل مع الانقلابات العسكرية يكمن في تعزيز المؤسسات عبر انتخابات شفافة وديمقراطية

الأمم المتحدة: الأمين العام يدعو الأطراف الفاعلة في الغابون إلى ضبط النفس واللجوء للحوار واحترام حقوق الإنسان

الأمم المتحدة: الأمين العام يدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في الغابون

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة عن انقلاب الغابون: ندين أي محاولات من العسكر للاستيلاء على السلطة بالقوة

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة عن انقلاب الغابون: نتشاور مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الغابون

الحكومة البريطانية: ننصح مواطنينا في الغابون بالبقاء في المنازل وتجنب أماكن المظاهرات والتجمعات والأنشطة العسكرية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتابع الموقف في الغابون عقب الانقلاب العسكري

البيت الأبيض: الوضع في الغابون مقلق للغاية والولايات المتحدة تدعم شعب الغابون

مفوضية الاتحاد الإفريقي: ندعو القوات الأمنية في الغابون إلى ضمان سلامة الرئيس وأسرته وأعضاء الحكومة

مفوضية الاتحاد الإفريقي: نشجع جميع الجهات الفاعلة في الغابون على تبني مسارات سلمية والعودة السريعة للنظام الدستوري

الخارجية المصرية: نتابع باهتمام تطورات الوضع في الغابون وندعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن البلاد واستقرارها

الخارجية المغربية: تتابع عن كثب تطور الوضع في الغابون وتؤكد أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق

وزيرة الدفاع الإسبانية: سنعمل على تقييم وضع بعثات السلام في إفريقيا بعد انقلابي النيجر والغابون

الاتحاد الإفريقي: ندعو القوات الأمنية في الغابون إلى ضمان سلامة الرئيس وأسرته وأعضاء الحكومة

مفوضية الاتحاد الإفريقي: نتابع بقلق بالغ الوضع في الغابون وندين بشدة محاولة الانقلاب

مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: أوقفنا جميع أشكال الدعم والتعاون العسكري مع النيجر منذ الانقلاب

مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: لم نتلق أي طلب من الاتحاد الإفريقي حتى الآن بشأن التدخل العسكري في النيجر

وزيرة الدفاع الإسبانية: نعمل على تحليل الوضع في النيجر والغابون لاتخاذ القرارات المناسبة

وزيرة الدفاع الإسبانية: الوضع في منطقة الساحل والصحراء يشكل أزمة بالنسبة لأوروبا ونؤيد الحلول الإفريقية

مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات ضد قادة الانقلاب في النيجر

مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: ندعم الإجراءات التي تتخذها مجموعة “إيكواس” لمعالجة التطورات في غرب إفريقيا

مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: فوجئنا بما حدث في الغابون وسنتخذ الإجراءات نفسها التي قمنا بها في النيجر

التي قمنا بها في النيجر مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي: انقلاب النيجر أدى إلى موجة من عدم الاستقرار في غرب إفريقيا

🔴 يحكم وعائلته منذ 56 عامًا ونجا من انقلاب عسكري سابقًا… من هو علي بونغو رئيس #الغابون؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zO2gQ2ckKT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2023

رويترز عن متحدث باسم رئيس نيجيريا: عدوى الاستبداد تنتشر على ما يبدو عبر مناطق مختلفة من قارتنا الحبيبة

رويترز عن متحدث باسم رئيس نيجيريا: نعمل عن كثب مع الرؤساء الآخرين في الاتحاد الإفريقي بشأن التوصل لاتفاق عام بشأن الغابون

رويترز عن متحدث باسم رئيس نيجيريا: نراقب التطورات في الغابون عن كثب ونشعر بقلق عميق بشأن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد

السفارة الأمريكية في الغابون تنصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم والاستمرار في تجنب عبور وسط المدينة ومنطقة القصر الرئاسي

ضباط من جيش الغابون يعتقلون رئيس الجمعية الوطنية

قائد الحرس الجمهوري في الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية: علي بونغو أصبح رئيس دولة متقاعدا وله كافة الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن

قائد الحرس الجمهوري في الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية: لم يكن يحق للرئيس علي بونغو أن يتولى فترة ثالثة وقد تم انتهاك الدستور

قائد الحرس الجمهوري في الغابون لصحيفة لوموند الفرنسية: كبار الضباط سيجتمعون اليوم لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية بعد الانقلاب المعلن

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: اجتماع عاجل لترويكا بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون

موقع “غابون ريفيو” الذي تصنفه منظمة مراسلون بلا حدود من الأكثر انتشارا في الغابون يقول إن قائد الحرس الجمهوري ربما هو من دبر الانقلاب

عدوى الانقلابات تجتاح إفريقيا ، عسكريون يعلنون استيلاءهم على السلطة.. ما الذي يحدث في الغابون؟#الجزيرة_مباشر | #الغابون pic.twitter.com/jZABcLyeUv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2023

رئيس الغابون المحتجز: تم توقيفي وأسرتي ابني في مكان ما وزوجتي ليست موجودة

رئيس الغابون المحتجز: أنا في بيتي ولا أدري ما يحدث

رئيس الغابون علي بونغو يظهر بعد ساعات من إعلان ضباط في الجيش السيطرة على السلطة واحتجاز الرئيس وعائلته

رئيسة وزراء فرنسا تقول إن بلادها تتابع الوضع في الغابون عن كثب بعد إعلان عسكريين سيطرتهم على السلطة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: موسكو قلقة من الوضع في الغابون ونأمل في عودة الاستقرار

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: ندين الانقلاب في الغابون

وكالة الأنباء الفرنسية: الصين تدعو إلى ضمان أمن رئيس الغابون علي بونغو بعد إعلان عسكريين سيطرتهم على السلطة

منسق السياسة الخارجية الأوروبي: ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا

🔴 أول ظهور لرئيس الغابون علي بونغو بعد ساعات من إعلان ضباط في الجيش السيطرة على السلطة واحتجاز الرئيس وعائلته 🔴 رئيس الغابون المحتجز: أنا في بيتي ولا أدري ما يحدث#الجزيرة_مباشر | #الغابون pic.twitter.com/gUf99oFz3d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2023