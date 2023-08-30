أعلن المجلس العسكري في الغابون تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما، الأربعاء، زعيمًا للبلاد خلال “المرحلة الانتقالية”.

وظهر أوليغي على التلفزيون الوطني وهو يؤدي القسم أمام كبار الضباط، قبل أن يرددوا جميعًا النشيد الوطني للبلاد.

وقال ضباط من جيش الغابون، في وقت سابق الأربعاء، إنهم استولوا على السلطة، ووضعوا الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

وأعلن المجلس العسكري فرض حظر للتجوال في البلاد “حتى إشعار آخر”، وإلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد، وحل مؤسسات الدولة.

وتولى علي بونغو السلطة في 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وقال الضباط إنهم اعتقلوا أيضًا نور الدين بونغو نجل الرئيس وآخرين بتهمة الفساد والخيانة.