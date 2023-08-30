شاهد: لحظة رفع الأذان في مجلس مدينة نيويورك بعد مرسوم يسمح برفعه بمكبرات المساجد الخارجية

رُفع الأذان لأول مرة من قلب مقر مجلس مدينة نيويورك، بعد دقائق من توقيع العمدة إريك آدامز مرسومًا يسمح برفع أذان الجمعة أسبوعيًّا والمغرب خلال رمضان، عبر مكبرات الصوت الخارجية في مساجد المدينة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس المدينة، الثلاثاء، تقدّم إمام المركز الإسلامي في نيويورك عبد الله سالم، ورفع الأذان.

وقال سالم خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “شعور أكثر من رائع أن أكون سببًا في رفع أذان شريعة المسلمين لأول مرة داخل مبنى مدينة نيويورك”.

ووصف سالم الحدث بـ”التاريخي”، وقال إن اليوم “كان عظيمًا للمسلمين بفضل الله أولًا، ومن ثم مجهود عمدة نيويورك في مساعدة المسلمين”، مشيرًا إلى جهود آدامز من سنوات عديدة.

وشرح الإمام الطريقة التي يتم فيها رفع الأذان الآن في المساجد بمدينة نيويورك، وقال إن كل مسجد في المدينة له مؤذن، والأذان يُرفع عبر السماعات الداخلية وليس الخارجية.





وأشار إلى أن بعض المساجد القديمة في أحياء قليلة كانت ترفع الأذان على السماعات الخارجية، لكن الآن مع قرار العمدة فمسموح لكل المساجد برفع الأذان بمكبر الصوت الخارجي.

وقال إنه في السابق “كان على المسجد التقديم على تصريح لرفع الأذان في المكبرات الخارجية، وإبراز أوراق، وربما في الآخر يتم الرفض، لكن اليوم فمتاح للجميع”.

وكان عمدة نيويورك قد قال خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجلس المدينة الثلاثاء “ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية”.