سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بعملية دهس غربي رام الله في الضفة الغربية (فيديو)

من موقع عملية الدهس في رام الله (وكالة شهاب)
31/8/2023-|آخر تحديث: 31/8/202310:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس عند حاجز (مكابيم) غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “صدمت شاحنة أشخاصا كانوا بالقرب من حاجز مكابيم، وأصيب 2 بجروح خطيرة وواحد إصابته طفيفة”.

وأضافت: “أطلقت قوة عسكرية النار على سائق الشاحنة وتم تحييده”، ولم تذكر دون مزيدا من التفاصيل.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب: “تم تلقي تقارير عن عملية دهس في مفرق مكابيم وتم تحييد المنفذ”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن منفذ العملية فلسطيني عمره 41 عاما، ويحمل تصريح عمل في إسرائيل.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية على حاجز عسكري غربي رام الله، أطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، من دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد ازدياد حضور وتأثير المقاومة”.

وأضاف الناطق باسم حماس: “الاحتلال سيظل عاجزا عن وقف العمليات بالرغم من كل جرائمه”، مشيرا إلى أن “العمليات في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه رسالة واضحة بأنه لا أمن للمحتل على أرضنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر