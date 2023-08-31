مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بعملية دهس غربي رام الله في الضفة الغربية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس عند حاجز (مكابيم) غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “صدمت شاحنة أشخاصا كانوا بالقرب من حاجز مكابيم، وأصيب 2 بجروح خطيرة وواحد إصابته طفيفة”.

وصول مفوض الشرطة الإسرائيلية إلى مكان عملية الدهس غرب رام الله. pic.twitter.com/lqaFmh9GBc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 31, 2023

وأضافت: “أطلقت قوة عسكرية النار على سائق الشاحنة وتم تحييده”، ولم تذكر دون مزيدا من التفاصيل.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب: “تم تلقي تقارير عن عملية دهس في مفرق مكابيم وتم تحييد المنفذ”.

مشاهد جديدة من موقع عملية الدهس على حاجز "مكابيم" قضاء رام الله، والتي أدت لإصابة 3 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة، وآخريْن بحالة متوسطة وخطيرة pic.twitter.com/z49jPfPtW5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 31, 2023

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن منفذ العملية فلسطيني عمره 41 عاما، ويحمل تصريح عمل في إسرائيل.

مشاهد جديدة من مكان عملية الدهس غرب رام الله pic.twitter.com/ZStiP5zght — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 31, 2023

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية على حاجز عسكري غربي رام الله، أطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، من دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

مشاهد من مكان عملية الدهس التي أسفرت عن إصابتين خطيرتين قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله pic.twitter.com/8mBFMkwrwF — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 31, 2023

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد ازدياد حضور وتأثير المقاومة”.

وأضاف الناطق باسم حماس: “الاحتلال سيظل عاجزا عن وقف العمليات بالرغم من كل جرائمه”، مشيرا إلى أن “العمليات في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه رسالة واضحة بأنه لا أمن للمحتل على أرضنا”.