الجزيرة مباشر ترصد حركة الأسواق في عاصمة الغابون ليبرفيل عقب الانقلاب العسكري (فيديو)

رصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر حركة الأسواق في العاصمة الغابونية ليبرفيل، عقب الانقلاب العسكري من قبل كبار ضباط في الجيش على الرئيس علي بونغو.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المحال التجارية مفتوحة، وحركة السير طبيعية ولا مشاكل أو توقفات في وسائل النقل العام.

وأوضح أن الحياة طبيعية، ولا يوجد هناك أي مظاهرات أو تجمعات ضد الانقلاب أو معه.

وأطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعيّنوا مساء الأربعاء قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما “رئيسًا للمرحلة الانتقالية”.

وأدان الاتحاد الإفريقي هذا الانقلاب، فيما حذّرت نيجيريا بشأن “عدوى الاستبداد” عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.