رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار لسبعة أيام لانتخاب رئيس للبلاد (فيديو)

فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، الكتل البرلمانية إلى جلسات حوار لمدة 7 أيام كحد أقصى خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، التي يتزعمها، في الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر: “مجددًا وللمرة الأخيرة.. تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية”.

ودعا القوى السياسية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي “قبل فوات الأوان”.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن الاستحقاق الرئاسي “لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل أعمالها”.

وفشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، على وقع انقسام سياسي بين القوى السياسية.

وسبق أن اقترح بري جلوس الكتل البرلمانية حول طاولة حوار من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه، لكن كتلًا رئيسة في البرلمان رفضت الاقتراح، مفضلة الذهاب إلى البرلمان مباشرة.

وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية إلى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان إلى بيروت.

ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد التي تشهد منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.