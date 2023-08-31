مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما واحدا (فيديو)

نص قرار مجلس الأمن الدولي على أن قوات “اليونيفيل” تعمل بشكل مستقل ولا تحتاج إذنا مسبقا للقيام بمهامها، على أن تواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان “يونيفيل” لمدة عام واحد بعد التوصل إلى حل وسط بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي النص، الذي صاغته فرنسا، بموافقة 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي على أن قوات “اليونيفيل” تعمل بشكل مستقل، ولا تحتاج إذنًا مسبقًا للقيام بمهامها، على أن تواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

ودعا القرار حكومة إسرائيل إلى التعجيل بالانسحاب من شمال بلدة الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق.

وجدد تأكيد ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان.

وقالت مندوبة لبنان لدى مجلس الأمن الدولي إنه رغم أن بلادها هي من طلبت تجديد تفويض القوة الأممية، إلا أن القرار لم يعكس مشاغل لبنان الذي لم يرفض يومًا حرية حركة “يونيفيل”، لكنه يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها.

وأضافت أن القوات الأممية هي “قوات حفظ سلام وليست قوات فرض سلام”، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك ضوابط على حرية هذه القوات من أجل حفظ سلامتها.

وأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عام 1978، ويتم تجديد تفويض عملها سنويًا، وكان اليوم الخميس موعد نهاية التفويض الحالي.

وتم توسيع تفويض “اليونيفيل” في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرًا بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.