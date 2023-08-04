استشهاد شاب فلسطيني جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بطولكرم (فيديو)

استشهد فجر اليوم الجمعة، شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور الشمس شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنًا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وأوضحت أن الشهيد هو الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا)، وقد “أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء استشهاده متأثرًا بجراحه”.

وحسب وسائل إعلام محلية، كان الشهيد أبو سعن من الناجحين بتفوق في الثانوية العامة هذا العام.

ونقلت وكالة صفا عن شهود عيان، أفادوا بأن جنديًّا إسرائيليًّا نزل من سيارة جيب عسكرية، وأطلق الرصاص على رأس الشهيد أبو سعن وهو ملقى على الأرض.

جانب من الاشتباكات المسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم pic.twitter.com/QcrksWbNz0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 3, 2023

واندلعت فجر اليوم مواجهات عنيفة بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وشهدت المنطقة إطلاقًا كثيفًا للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم طولكرم، وشملت عملية الاقتحام المدينة وقرية كفر اللبد شرقًا.

ووفقًا لـ(صفا)، فقد تمكن المقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع، وإطلاق الرصاص بكثافة وخاصة في حارة البلاونة بمخيم طولكرم.

تغطية صحفية: "لحظة استهداف آلية لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار أثناء انسحابها من طولكرم". pic.twitter.com/8gRmTSNeva — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 4, 2023

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم نور شمس قبل أقل من 3 أسابيع وجرفت بعض الأراضي، وأزالت سواتر كان المقاومون يستخدمونها للتخفي من الطائرات الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد منذ العام الماضي، جراء التصعيد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.