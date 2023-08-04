اعتدوا عليه بالضرب.. إصابة وزير فلسطيني خلال تفريق جيش الاحتلال مسيرة بالضفة (فيديو)

أصيب وزير فلسطيني وعشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بجراح وبالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن قوات الاحتلال اعتدت على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان بالضرب المبرح، كما أطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.

وأضافت “وفا” أن الوزير شعبان “أصيب برضوض في منطقة البطن والصدر إثر الاعتداء عليه”، فيما أفاد شهود عيان “بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وصباح الجمعة، خرجت المسيرات في بلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية (شمال)، وأم صفا غرب رام الله (وسط)، ودير استيا بمحافظة سلفيت (شمال).

وخلال الاحتجاجات، أشعل المشاركون إطارات مركبات تالفة ورددوا هتافات منددة بالاستيطان وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال مراد شتيوي منسق “لجان المقاومة الشعبية” في كفر قدوم إن “مواطنين اثنين أصيبا برصاص معدني خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالبلدة”.

وأشار شتيوي في بيان إلى أن “عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

متظاهرون يواجهون جنود الاحتلال في مسيرة ضد الاستيطان شرق قرية بيت دجن شرق نابلس. pic.twitter.com/mPnIMMtA3i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 4, 2023

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.