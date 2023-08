“الأفارقة ردوا على الظلم”.. أردوغان يعلّق على أنباء تعليق النيجر تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا (فيديو)

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن قرار بعض الدول تعليق شحنات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا “ردّ فعل على ماضيها”.

وقال أردوغان خلال تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول إن: “الأساليب التي اتّبعتها فرنسا في الماضي وطبَّقتها في الجزائر وروندا ومالي، كلها الآن معروفة وموجودة في جميع سجلات العالم”.

وأوضح الرئيس التركي، وفق ما نقلت عنه “تي آر تي” الرسمية، أن وقف الدول الإفريقية “شحنات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا” يأتي في إطار “ردة فعل على الظلم الذي تعرضت له هذه الدول على مدار السنين الماضية”.

وشدد على رغبة بلاده في الاستمرار بـ”علاقاتنا الإيجابية معهم (الدول الإفريقية)”.

في وقت متأخر من مساء الخميس أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصًا بتمركز الكتيبة الفرنسية.

وأفادت تقارير بإصدار النيجر قرارًا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، فيما لم يصدر تصريح رسمي بالأمر.

وتحتل النيجر المركز السابع في قائمة أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، واليورانيوم معدن مشع يستخدم في مجالات الطاقة النووية وعلاج السرطان.

Urgent

Niger 🇳🇪 has just suspended export of uranium and gold to France this Sunday with immediate effect. pic.twitter.com/1HrAvW6SyL

— Zagazola (@ZagazOlaMakama) July 30, 2023