فرنسا: “سلطات النيجر الشرعية” وحدها المخولة إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس

رفضت فرنسا، اليوم الجمعة، إعلان قادة الانقلاب في النيجر إلغاء اتفاقيات للتعاون العسكري مع باريس، قائلة إن “سلطات النيجر الشرعية” وحدها هي التي تملك سلطة الفسخ.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية”.

وأضافت أن فرنسا “تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط” بهذه السلطات.

ونفّذ قائد الحرس الرئاسي اللواء عبد الرحمن تياني انقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب محمد بازوم قبل نحو أسبوع، وأعلن الجيش تأييده له في ظل رفض من القوى الغربية والولايات المتحدة.