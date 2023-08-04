النيجر.. مئات يتظاهرون أمام المسجد الكبير في نيامي رفضا للتدخل العسكري في البلاد (فيديو)

تجمع المئات، الجمعة، بالمسجد الكبير في عاصمة النيجر نيامي، رفضًا لما وصفوه بالتدخل العسكري في البلاد.

وحسبما رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، حضر عدد كبير إلى المسجد وقت صلاة العصر، ودعوا لبلادهم، وأكدوا رفضهم لتهديدات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري.

وظهر في الفيديو المئات وهم يأمّنون على دعاء الإمام بأن يعيد الأمن والسلام إلى بلادهم.

وقال أحد المتظاهرين للجزيرة مباشر “جئنا لنشارك كل النيجريين الدعاء، نحن دولة نؤمن بالله، وربنا يستجيب دعاءنا”.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أعلنت الجمعة في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا أنه تم “تحديد” الخطوط العريضة “لتدخل عسكري محتمل” ضد الانقلابيين في النيجر.

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل العسكري المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف سننشر القوة ومتى؟“.

وكان قادة الانقلاب قالوا إنهم سيردّون “على الفور” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأعلنوا الجمعة رفع حظر التجوال الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 يوليو/تموز.