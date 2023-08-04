دول غرب إفريقيا تعلن عن خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر

قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الجمعة، إن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب متى ستكون الضربة وأين؟ وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول.

وأبدى رغبة الدول في أن تنجح الدبلوماسية بشأن النيجر، ومنح قادة الانقلاب الفرص كلها للتراجع.

وكانت “إيكواس” أكدت استعدادها لفرض عودة الرئيس المخلوع بازوم إلى السلطة، ولو اقتضى ذلك تدخلًا عسكريًا، وأمهلت الانقلابيين أسبوعًا للعودة إلى ثكناتهم.

وكان قادة الانقلاب قالوا إنهم سيردّون “على الفور” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأعلنوا الجمعة رفع حظر التجوال الذي فرضوه لدى توليهم السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي.

🔴 قائد الانقلاب في #النيجر عبد الرحمن #تشياني يعبر عن رفضه للتدخلات الخارجية pic.twitter.com/WAy8EOMVIk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 2, 2023

ورأت موسكو، الجمعة، أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “من غير المرجّح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع”، داعيًا في الوقت ذاته إلى “العودة سريعًا إلى النظام الدستوري”.

وفي 26 يوليو/تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًا أطاح برئيس النيجر المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا للبلاد إلى منصبه.