قادة الانقلاب في النيجر يهددون بمهاجمة “إيكواس”.. وبازوم يطالب أمريكا والمجتمع الدولي بالتدخل

أعلن المجلس العسكري في النيجر، الذي قاد انقلابا على الرئيس محمد بازوم، أنه سيهاجم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، إذا تدخّلت عسكريًّا في البلاد.

جاء ذلك في بلاغ جديد تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن، مساء أمس الخميس، على شاشة التلفزيون الحكومي.

وهدد المجلس بمهاجمة منظمة الإيكواس في حال قيامها بالتدخل العسكري في النيجر، وقال إن “أي عدوان ضد دولة النيجر سيشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة على أيّ عضو من المنظمة باستثناء الدول الصديقة” في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي وغينيا.

وكانت إيكواس قد فرضت عقوبات شديدة على نيامي عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وأمهلت قادة الانقلاب مدة أسبوع لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”، وهي مهلة تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأعلن المجلس العسكري إيقاف عمل سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وتوغو، داعيًا الشعب إلى الحذر من “الجواسيس وجيوش الدول الأخرى، وإبلاغ السلطات لدى وقوع أحداث مشبوهة”، على حد وصفه.

كما أعلن المجلس إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا متعقلة بمجال الأمن والدفاع، وتحديدًا تلك الخاصة بتمركز الكتيبة الفرنسية وبوضع الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد بعض الجماعات الإسلامية المسلحة.

من جهته، توقع بازوم حصول “عواقب وخيمة” في بلاده والمنطقة والعالم بأسره، في حال نجاح المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة داعيًا الأسرة الدولية إلى تقديم المساعدة.

وجاء ذلك في مقال رأي منسوب إلى بازوم نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، حذر فيه من “العواقب المدمرة” للانقلاب على العالم ومنطقة الساحل التي قد تنتقل في رأيه إلى “نفوذ” روسيا عبر مجموعة فاغنر المسلحة.

