محكمة روسية تقضي بسجن المعارض نافالني 19 عاما إضافية (صور)

أصدرت محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني “المسجون أساسا” لمدة 19 سنة إضافية بتهمة “التطرف” سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

ووجهت المحكمة اتهامات لنافالني بالتطرف في محاكمة حظيت بالانتقادات في مختلف أنحاء العالم بوصفها ذات دوافع سياسية.

وعقدت المحكمة جلستها بنفس السجن الذي يقضي فيه نافالني عقوبة بالسجن صادرة بحقه في وقت سابق.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على تويتر “لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى”.

Алексею Навальному дали 19 лет особого режима.

Alexey Navalny was sentenced to 19 years in maximum security colony.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 4, 2023