سياسة

السفارة السعودية لدى لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد “بسرعة”

السفارة السعودية لدى لبنان (رويترز)
5/8/2023

قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية “بسرعة” وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ولم تذكر السعودية المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع تويتر “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

قامت المملكة في أول أغسطس/آب الجاري بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري” إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.

المصدر : وكالات