السفارة السعودية لدى لبنان تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد “بسرعة”

قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نُشر في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية “بسرعة” وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

ولم تذكر السعودية المناطق التي تدعو مواطنيها إلى تجنبها في لبنان.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها بموقع تويتر “تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”.

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

قامت المملكة في أول أغسطس/آب الجاري بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنب “كافة أنواع السفر غير الضروري” إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح”، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.