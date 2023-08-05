السفارة الكويتية لدى لبنان تدعو رعاياها للابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية

دعت السفارة الكويتية لدى بيروت، السبت، رعاياها في لبنان إلى “التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية”.

وقالت السفارة في بيان، إنها “تهيب بالمواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق”.

كما دعت رعاياها إلى “التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة”.

بيان| سفارة دولة #الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشأن الإضطرابات الأمنية في الجمهورية اللبنانية. البيان كاملاً: https://t.co/KLfQKFd1M3 🇰🇼🇱🇧 pic.twitter.com/Stc8SLfG7h — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 4, 2023

ومساء الجمعة، دعت السفارة السعودية لدى بيروت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذرة إياهم من الاقتراب من مناطق النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك عقب اشتباكات شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة “فتح” ومجموعات مسلحة إسلامية، بدأت في 29 يوليو/تموز الماضي واستمرت حتى مساء الأربعاء.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد.

الكويت تدعو وزيرًا لبنانيًّا للتراجع

وفي الأثناء، استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، السبت، التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، بشأن إعادة بناء جزء من مرفأ بيروت.

وكان سلام قد حث الكويت، الأربعاء، على إعادة بناء صوامع القمح الرئيسية في لبنان، التي بُنيت عام 1969 عبر منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لكنها دُمرت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وقال سلام إن الكويت يمكنها إعادة بناء الصوامع “بشخطة قلم”.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن التصريح الذي أدلى به سلام “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت”، وحث الوزير اللبناني على سحب هذه التصريحات للحفاظ على العلاقات بين البلدين.