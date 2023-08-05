القبض على عمران خان بعد حكم بسجنه 3 سنوات

أعلن المحامي انتظار حسين بانجوتا القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم السبت، تنفيذًا لحكم قضائي صدر عليه بالسجن 3 سنوات.

وقال بانجوتا لرويترز إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على عمران خان في منزله بمدينة لاهور بشرق البلاد.

وأعلن التلفزيون الرسمي قبل قليل، الحكم على عمران خان بالسجن 3 سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء توليه المنصب.

وقال التلفزيون الباكستاني “أعلن القاضي همايون ديلوار إثبات التورط في ممارسات فساد”. ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، وأصدر القاضي أمرا باعتقاله، وعلى الفور اعتقلته الشرطة تنفيذًا للقرار.

عاجل | رويترز: الشرطة الباكستانية تلقي القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في لاهور pic.twitter.com/q7HhK8RQ08 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2023

وأعلنت الشرطة نقل رئيس الوزراء السابق إلى العاصمة إسلام آباد بعد القبض عليه.

من جهتها انتقدت حركة إنصاف الباكستانية الحكم الصادر على عمران خان، وقالت في بيان إنه “انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة، ونقطة سوداء في جبين العدالة”.

وأضافت الحركة التي تدعم خان وقُبض على العديد من أعضائها بسبب هذا الدعم “الشعب لن يقبل بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان”.

وكان القبض على خان في 9 مايو/ أيار الماضي قد أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق؛ مما أثار مخاوف جديدة حيال استقرار الأوضاع في باكستان في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ومن المتوقع أن يؤدي القبض عليه اليوم إلى احتجاجات واسعة اعتراضًا على الحكم.

وحسب خبراء في القانون، فقد تقضي الإدانة على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.