جمهور الجزيرة مباشر يعلق على انتقادات قيس سعيد للتلفزيون الرسمي (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع الجدل الذي أحدثه انتقاد الرئيس التونسي قيس سعيّد لأداء التلفزيون الرسمي.

وقال مشاركون إن الرئيس التونسي يحاول بقدر الإمكان تكميم الأفواه وإعادة النظام الدكتاتوري وإسكات المعارضين باعتباره الوحيد الذي يحق له ما لا يحق لغيره في تونس، إذ ينتقد الصحفيين والنقابات ويعاقب ويسجن ويعتقل.

في سياق متصل، اعتبر مشاركون أن ما يفعله سعيّد هو بمثابة “انقلاب تدريجي” أتى على الأخضر واليابس وهدم كل المؤسسات، ومنها الإعلام.

وأشاروا إلى أن الإعلام كان سابقا محتكرًا من قبل السلطة التنفيذية، وعند ما رأى بصيص الحرية لأول مرة أهدر الإعلاميون هذه الفرصة بانتهاجهم سياسية الثورة المضادة ونشر الفتن والتفرقة بين التونسيين والتشجيع على تمادي سعيّد في إنهاء التجربة الديمقراطية التونسية.

وفي المقابل رأى آخرون أن الرئيس قيس سعيد قد يكون محقا في هذه الانتقادات خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة المتردية التي تمر بها البلاد، كما يجب عليه أيضا الاستجابة للإعلام في بعض الأحيان باعتباره سلطة رابعة بشرط أن يكون إعلاما بناءً لا هداما.

وأمس الجمعة، قال سعيّد إن “عديد البرامج التي تبث، فضلًا عن نشرات الأخبار، وترتيب الأنباء داخل هذه النشرات ليست بالبريئة إطلاقًا”.

وأضاف خلال لقائه بعواطف الدالي المديرة العامة للتلفزة التونسية، أن “ما يتم بثه بهذه الطريقة من قبل مؤسسة وطنية لا يمكن أن يستمر”، مشددًا على أن المؤسسة الوطنية لا بد أن تكون في خدمة التونسيين لا في خدمة (اللوبيات) التي تتخفى وراء الستار، وفق وصفه.

ودعا سعيّد مؤسسة التلفزة التونسية إلى “الانخراط في مسار التاريخ والابتعاد عن خطها التحريري الحالي لأنه يعبّر عن القوى المضادة للحرية ولمعركة التحرير الوطني التي يجب على الجميع أن ينخرط فيها”، على حد تعبيره.