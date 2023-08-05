سياسة

علم فلسطين في بلجيكا يثير حفيظة صحفي إسرائيلي (فيديو)

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5/8/2023

تسبب رسمٌ للعلم الفلسطيني على جدارية في بلجيكا في إثارة حفيظة وغضب صحفي إسرائيلي؛ مما دفعه إلى نشر تغريدة يعبر فيها عن امتعاضه.

ونشر الصحفي الإسرائيلي ديفيد كولر تغريدة أرفق بها صورة لعلم فلسطين مرسومًا بدهان على حائط في إحدى محطات القطار بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وكتب تعليقًا على الصورة “خرجت للتو من محطة قطار بروكسل من يوروستار، وهذا ما استقبلني -العلم- إنها طريقة جيدة لجعل اليهود يشعرون بعدم الارتياح، نحن غير مرحب بنا هنا بشكل صريح، آسف لمجيئي”.

ولاقت تغريدة كولر تفاعلًا واسعًا على تويتر، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص. وقوبلت باستهجان واسع. إذ ورأى البعض أن كولر “يريد أن يُمحَي الشعب الفلسطيني لكي يشعر بارتياح”، كما سخر البعض من أن مجرد رسم علم على الحائط يثير حفيظة أحد الأشخاص.

وعلق الإعلامي راف شيمونوف “هذا هو العداء تجاه السامية بكل بساطة، ليس تجاه ديفيد، بل بواسطة ديفيد، لأنه يخبر العالم بأن الهوية الفلسطينية يجب أن تمحى لكي يشعر اليهود بالأمان، إنه هجوم على اليهود والفلسطينيين على حد سواء”.

وعلق الكاتب والمحلل ميشيل بليتنك “لنكن واضحين. يقول هذا الشخص إن وجود الفلسطينيين ذاته هو تهديد لليهود، هذا ليس فقط كراهية تجاه الفلسطينيين، بل أيضًا معاداة للسامية بشكل كبير، لأنه يقترح أن أماننا يتوقف على محو شعب آخر. هذه كذبة ومعاداة للسامية”.

وسخر الصحفي ديلي حسين من التغريدة وكتب “تخيل مدى عدم الأمان والضعف الذي يجب أن تشعر به حيال (دولتك) بحيث يجعلك علم فلسطين تشعر بأنك غير مرحب بك في بلد بأكمله؟”.

ودونت الكاتبة المسرحية شيلجا باتل، وأشارت بتهكم إلى أن كاتبا صحفيا حصل على جوائز -تقصد كولر- يشعر بالهجوم من مجرد طلاء على الحائط.

وكتبت هبة جمال “قل ما ترغب في قوله، إن وجود الفلسطينيين هو ما يهددك ويجعلك تشعر بعدم الارتياح”.

المصدر : الجزيرة مباشر