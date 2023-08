علم فلسطين في بلجيكا يثير حفيظة صحفي إسرائيلي (فيديو)

تسبب رسمٌ للعلم الفلسطيني على جدارية في بلجيكا في إثارة حفيظة وغضب صحفي إسرائيلي؛ مما دفعه إلى نشر تغريدة يعبر فيها عن امتعاضه.

ونشر الصحفي الإسرائيلي ديفيد كولر تغريدة أرفق بها صورة لعلم فلسطين مرسومًا بدهان على حائط في إحدى محطات القطار بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وكتب تعليقًا على الصورة “خرجت للتو من محطة قطار بروكسل من يوروستار، وهذا ما استقبلني -العلم- إنها طريقة جيدة لجعل اليهود يشعرون بعدم الارتياح، نحن غير مرحب بنا هنا بشكل صريح، آسف لمجيئي”.

Just walked out of Brussels train station from the Eurostar. This is what greeted me. Nice way to make the Jews feel uncomfortable. We are clearly not wanted here. Sorry I came. pic.twitter.com/QBJ3cS8hQx — David Collier (@mishtal) August 2, 2023

ولاقت تغريدة كولر تفاعلًا واسعًا على تويتر، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص. وقوبلت باستهجان واسع. إذ ورأى البعض أن كولر “يريد أن يُمحَي الشعب الفلسطيني لكي يشعر بارتياح”، كما سخر البعض من أن مجرد رسم علم على الحائط يثير حفيظة أحد الأشخاص.

وعلق الإعلامي راف شيمونوف “هذا هو العداء تجاه السامية بكل بساطة، ليس تجاه ديفيد، بل بواسطة ديفيد، لأنه يخبر العالم بأن الهوية الفلسطينية يجب أن تمحى لكي يشعر اليهود بالأمان، إنه هجوم على اليهود والفلسطينيين على حد سواء”.

This is antisemitism pure and simple. Not at David, but BY David. Because he is telling the world that for Jews to feel safe, Palestinian identity must be erased. That is an attack on both Jews and Palestinians. https://t.co/Pgtth8DZCE — Raf Shimunov (@rafaelshimunov) August 2, 2023

وعلق الكاتب والمحلل ميشيل بليتنك “لنكن واضحين. يقول هذا الشخص إن وجود الفلسطينيين ذاته هو تهديد لليهود، هذا ليس فقط كراهية تجاه الفلسطينيين، بل أيضًا معاداة للسامية بشكل كبير، لأنه يقترح أن أماننا يتوقف على محو شعب آخر. هذه كذبة ومعاداة للسامية”.

Let's be clear. This guy is saying that the very existence of #Palestinians is a threat to Jews. That's not only anti-Palestinian hate, it's also profoundly #antisemitic to suggest that our safety depends on the erasure of another people. It's a lie and it's #Antisemitism. https://t.co/RzsL7FtcmZ — Mitchell Plitnick 🔥🕎 (@MJPlitnick) August 3, 2023

وسخر الصحفي ديلي حسين من التغريدة وكتب “تخيل مدى عدم الأمان والضعف الذي يجب أن تشعر به حيال (دولتك) بحيث يجعلك علم فلسطين تشعر بأنك غير مرحب بك في بلد بأكمله؟”.

Imagine how insecure and fragile you must be about your “state” that a sprayed flag of Palestine makes you feel unwelcome to an entire country 😂 https://t.co/NtEEDx0WEc — Dilly Hussain (@DillyHussain88) August 3, 2023

ودونت الكاتبة المسرحية شيلجا باتل، وأشارت بتهكم إلى أن كاتبا صحفيا حصل على جوائز -تقصد كولر- يشعر بالهجوم من مجرد طلاء على الحائط.

"Award winning investigative journalist" feels attacked by paint on a wall depicting Palestinian flag. https://t.co/IPFqGJNsu3 — Shailja Patel (@shailjapatel) August 4, 2023

وكتبت هبة جمال “قل ما ترغب في قوله، إن وجود الفلسطينيين هو ما يهددك ويجعلك تشعر بعدم الارتياح”.