غرق قاطرة في قناة السويس المصرية بعد اصطدامها بناقلة

قالت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، إن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

ولم توضح الهيئة ما إذا كان الحادث قد أدى إلى أي تعطيل للملاحة في القناة.

ونقلت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس على فيسبوك عن رئيسها الفريق أسامة ربيع قوله إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة (CHINAGAS LEGEND) والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، الذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع مع القاطرة خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم هونغ كونغ، مما أدى إلى حدوث فتحات في جسم القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

ويبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن، وتنتظر السفينة حاليًّا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، كما تم الدفع بـ”رافعة إنقاذ” لإجراء أعمال انتشال القاطرة.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 12% من التجارة الدولية تمر عبر قناة السويس التي تُشكل أقصر طرق الشحن الملاحي البحري بين أوربا وآسيا.

وفي عام 2021، ووسط رياح عاتية، سدت سفينة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” المجرى الملاحي لقناة السويس، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين 6 أيام وتعطل التجارة العالمية.