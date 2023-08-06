شاهد: لحظة اغتيال 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب جنين (فيديو)

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين بعد أن أمطرت سيارتهم بوابل من الرصاص قرب جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرتها مواقع فلسطينية قوات الاحتلال وهم يغلقون أحد الطرق ويطلقون الرصاص على السيارة المتوقفة.

كما أظهرت لقطات لحظة انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، فيما كانت إحدى المركبات التابعة له تجر سيارة الشهداء وبداخلها جثامينهم.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات تابعة له قضت على “خلية مسلحة” في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية وإذاعة الجيش أن “قوة من وحدة (يمام) الخاصة التابعة لشرطة حرس الحدود، تمكنت من اغتيال خلية مسلحة قرب جنين”.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوة خاصة تابعة للاحتلال كانت تستقل مركبة مدنية اعترضت مركبة فلسطينية في منطقة “بير الباشا” جنوبي جنين شمال الضفة الغربية، ثم أطلقت وابلا كثيفا من النيران تجاه المركبة.