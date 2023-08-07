ضمن قائمة تضم العشرات.. السلطات المصرية تخلي سبيل عمر الشنيطي بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي

قررت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الباحث الاقتصادي ومالك مكتبات “ألف” عمر الشنيطي، بعد أكثر من 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي، المرشح الرئاسي السابق خالد علي، في تصريحات لجريدة الشروق المحلية، إن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اصطحب أسرة الشنيطي لاستقباله أثناء خروجه من سجن أبوزعبل اليوم.

وكتب خالد علي منشورًا على صفحته الرسمية، قال فيه “منذ عدة أيام طلب مني زهران مساعدته على إعداد كشوف بأسماء المسجونين والمحبوسين للعفو عنهم وإطلاق سراحهم، فأعددت تلك الكشوف، واليوم أبلغنا الأستاذ فريد بصدور قرار بإخلاء سبيل عمر الشنيطى”.

ويأتي القرار في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية ولجنة العفو الرئاسي والأحزاب السياسية. وأعلن عضو لجنة العفو المحامي طارق العوضي، أن القائمة تضم 33 محبوسًا احتياطيًّا سيتم إخلاء سبيلهم، ومن أبرزهم الحقوقي يوسف منصور وأحمد حسنين.

وفي منشور لاحق، شارك خالد علي صورة لكشف تضمن جميع الأسماء المدرجة ضمن القائمة.

وألقت الشرطة القبض على عمر الشنيطي في يونيو/ حزيران 2019 ضمن حملة أمنية شملت العديد من السياسيين البارزين، وقررت النيابة آنذاك حبس الشنيطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت بعد ذلك بقضية “تحالف الأمل”.