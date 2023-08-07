بن غفير يطالب بمنح “وسام تقدير” لمستوطن قتل شابا في الضفة وتنديد فلسطيني واسع

استنكرت جهات فلسطينية مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب في قتل شاب فلسطيني في رام الله، وسط مطالبات بإدراج حزب بن غفير وأعضائه على “قائمة الإرهاب”.

وكان بن غفير قد طالب بمنح وسام تقدير للمستوطن الذي أطلق النار، وتسبب في قتل الشهيد قصي معطان (19 عامًا) خلال هجوم للمستوطنين في بلدة برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأتت دعوات بن غفير هذه من خلال التغريدات التي كتبها على حساباته بمنصات التواصل، حيث قال “سياستي واضحة، مَن يدافع عن نفسه مِن رشق الحجارة يجب أن يُمنح وسام تقدير”، حسب ما نقله موقع (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي.

התקשורת הישראלית (שוב) התבלבלה: יהודי שמגן על עצמו ועל אחרים מפני רצח של פלסטינים, הוא לא חשוד ברצח, אלא גיבור שיקבל ממני גיבוי מלא. יכול להיות שיש כאלו שהתבלבלו באיזה צד הם – אני לא מתבלבל. תמיד בצד של העם שלי, בוודאי כשסכנת חיים מרחפת מעל ראשו של יהודי שנדרש להגיב בנחישות… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 6, 2023

“الإرهاب اليهودي”

وأدانت الخارجية الفلسطينية دعوات بن غفير لتكريم قتلة الشهيد معطان ومنحهم “وسام تقدير” ومدّهم بالحصانة، واعتبرتها دعوة أخرى لتشجيع عناصر “الإرهاب اليهودي” لارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة من إقدام حكومة الاحتلال على إطلاق سراح “القتلة والمجرمين” بالحجة نفسها التي يقدّمها بن غفير.

واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مطلب بن غفير دعوة صريحة إلى ارتكاب مزيد من عمليات القتل والاغتيالات بحق المدنيين الفلسطينيين.

دعوة لإعلان حزب بن غفير “إرهابيًّا”

بدوره، طالب حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باعتبار “حزب إيتمار بن غفير حزبًا إرهابيًّا لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين”.

وأكد الشيخ في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) ضرورة إدراج الحزب على قوائم الإرهاب العالمية، مشيرًا إلى قيام عضو في حزبه يوم أمس بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله واستشهاده.

نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية اعتبار حزب الارهابي ايتمار بن غفير حزبا ارهابيا لتاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين بل وقيام عضو في حزبه بالامس باطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة قضاء رام الله واستشهاده. ويجب ادراجه على قوائم الارهاب العالمية. — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) August 5, 2023

وأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن دعوة بن غفير “تعكس مدى عمق الإرهاب والفاشية التي تحكم سياسة حكومة الاحتلال اليمينية”.

وطالب قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، بتقديم بن غفير للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وقاتل.

وقال الهباش “هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم، تؤكد بشكل جليّ طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب، وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي، والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته”.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية عشرات الهجمات التي نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على بلدات وقرى فلسطينية، والتي شهدت إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم.