مؤسسة حقوقية: الاحتلال قتل 40 طفلا فلسطينيا منذ بداية 2023

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 40 طفلًا فلسطينيًّا منذ بداية عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش أنه باستشهاد الفتى رمزي فتحي حامد يرتفع عدد الشهداء من الأطفال منذ مطلع العام إلى 40، بينهم 33 في الضفة الغربية المحتلة و7 في قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلًا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد أبو قطيش أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءًا أخضر للمستوطنين لقتل الأطفال الفلسطينيين، لافتًا إلى أن جميع الحوادث التي رُصدت لاعتداء المستوطنين وقتلهم للأطفال لم تتم محاسبة مرتكبيها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد الفتى رمزي (17 عاماً) متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية.