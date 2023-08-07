ما احتمالات التدخل العسكري لدول إيكواس في النيجر؟ خبير بالشأن الإفريقي يجيب (فيديو)

يرى الخبير بالشأن الإفريقي بدر الشافعي أن التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في النيجر يمر بعدة عقبات، لافتًا إلى سيناريوهات سابقة مشابهة فشلت فيها المجموعة في تنفيذ تهديدها.

وقال الشافعي خلال لقائه مع الجزيرة مباشر، إن الإشكالية الأولى في التهديد العسكري من إيكواس للنيجر، هي وجود تجربة مماثلة مع الانقلاب العسكري في مالي، إذ اتفقت المجموعة مع قادة الانقلاب هناك على وضع آليات محددة لانتقال السلطة في مدى زمني معين، لكن قادة الانقلاب أطالوا المدة ولم تنفذ إيكواس تهديداتها، وهو “ما وضع إيكواس في حرج شديد”، وفقًا للشافعي.

وأشار الشافعي إلى إشكالية تتمثل في انقسام داخل المجموعة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة في النيجر، موضحًا أن “هناك بعض الأطراف تؤيد فكرة عودة الشرعية لكن ليست من خلال التدخل العسكري، وأطرافا أخرى ترفض فكرة التدخل العسكري خوفًا من حدوث انقلاب عسكري فيها”.

ما هي احتمالات التدخل العسكري لدول #إيكواس في #النيجر؟ الدكتور بدر الشافعي الخبير بالشأن الأفريقي يُجيب… pic.twitter.com/vVvHZENH0y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2023

عقبات إضافية

وأوضح الشافعي أن تساؤلات حول التدخل العسكري تشكل عقبات إضافية لتنفيذ التهديد، وتتمثل في “مَن الذي سيقود التدخل؟ نيجيريا أم السنغال؟ كيف سيتدخل؟ مَن الذي سيتحمل التكلفة؟ من أين تحديدًا سيبدأ التدخل العسكري؟”.

وأضاف الشافعي إشكالية أخرى متعلقة بسرعة توجه القوات، وقال “بروتوكلات الإيكواس تنص على وجود قوات مجهزة في أي لحظة للتدخل، لكن القوات حاليًّا ليست في مكان واحد، لذلك على كل الدول التي ترغب في المشاركة في التدخل العسكري، أن تجمع قواتها في مكان واحد وتتفق على تدريبات وأسلوب معين للتدخل”.

كما أشار إلى أن قائد الانقلاب في النيجر عبد الرحمن تياني، الذي تولى السلطة في البلاد، “كان هو قائد التدخل العسكري لمجموعة إيكواس في ساحل العاج، وبالتالي فهو يعرف خبايا الإيكواس جيدًا وكيفية المواجهة”.

وهددت إيكواس قادة الانقلاب في النيجر بالتدخل العسكري في حال عدم عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة وإعادة النظام الدستوري، وذلك في مهلة أسبوع، انتهت أمس الأحد.