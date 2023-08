إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري” إذا اندلعت حرب

هددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري” في أي حرب معها، وذلك في أحدث تصعيد للتصريحات من قِبل المسؤولين في تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال تفقّده الحدود مع لبنان، دعوته الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى “عدم ارتكاب أي خطأ”.

وقال غالانت إن حزب الله وأمينه العام “ارتكبا أخطاءً في الماضي ودفعا ثمنًا باهظًا للغاية”، محذرًا من أنه “إذا حدث تصعيد أو مواجهة، فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري”.

وأضاف “لن نتردد في استخدام كل قوتنا إذا اضطررنا إلى ذلك”، موضحًا “نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا”.

