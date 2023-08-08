السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع (فيديو)

تجددت صباح اليوم الثلاثاء، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم قصفًا بمدفعية الجيش.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، تصاعد أعمدة الدخان من منطقة بحري وأم درمان غرب العاصمة جراء تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وأفاد محمد عمر مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم، بأن المعارك بدأت منذ الصباح الباكر، وشهدت العديد من الأحياء بالخرطوم اشتباكات عسكرية عنيفة، إذ استخدمت في المعارك المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمسيّرة من قبل الجيش، وفي المقابل استخدمت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية والمدفعية.

وقال عمر إن الاشتباكات في وتيرة متصاعدة ومتسارعة منذ الصباح، وشهدت أم درمان أعنف المعارك، واشتدت في أحياء بيت المال وود البنا وحي العرب بوسط المدينة، وفي شرقها اشتدت المعارك في حي أبوروف والقماير، وفي السوق الشعبي بأم درمان سُمع دويّ انفجارات وأصوات أسلحة ثقيلة.

وبينما أعلن الجيش السوداني السيطرة على حي أبطال بأم درمان، ونشر فيديو يوثق وجود قواته بالمنطقة، نشرت قوات الدعم السريع بيانًا قالت فيه إن قواتها تصدت لهجوم من الجيش على مواقع تابعة لها، وإنها استطاعت “تكبيده خسائر بشرية فادحة”.

حقق أشاوس قوات الدعم السريع اليوم، نصرا جديدا على مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد في عدد من المحاور بمدينة أم درمان ولقنوهم دروسا في الشجاعة والإقدام. واستطاع الأشاوس دحر الفلول وتكبيدهم خسائر بشرية فادحة بلغت حسب الاحصائيات الاولية عدد 174 قتيلًا، وأكثر من 300… pic.twitter.com/szvyJVQxRK — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 8, 2023

كما شهدت أم بدة قصفًا استخدم فيه الجيش المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة لقصف عدة مواقع للدعم السريع.

وقصف الجيش، وفقًا للمراسل، مواقع يُعتقد أنها للدعم السريع بمنطقة بحري شمالي العاصمة، من بينها منطقة جسر الحلفايا، وهي إحدى المناطق الساخنة لأنها منطقة تماسّ بين الطرفين؛ إذ يربط الجسر بين مدينة بحري وأم درمان، ويسيطر الجيش على الجسر من جهة أم درمان، وتسيطر عليه قوات الدعم السريع من جهة بحري.

وأعلنت قوات الدعم السريع أنها قصفت محيط القيادة العامة التابعة للجيش السوداني، وحسب المراسل فقد شوهدت بالفعل أدخنة وسُمع دويّ انفجارات هناك، كما سُمع دويّ انفجارات في وسط الخرطوم بمحيط القصر الرئاسي، حيث قصفت مقاتلات مواقع للدعم السريع.