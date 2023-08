الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا حاول دهس مسلمين في كاليفورنيا (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا حاول دهس عائلات مسلمة بولاية كاليفورنيا وصاح بعبارات عنصرية بحقهم، في حين طالبت منظمة إسلامية بارزة باتهامه بـ”جريمة الكراهية” لمهاجمته أقلية دينية بالولايات المتحدة.

ووثق مقطع مصور، أرفقه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة رجل دهس عائلات مسلمة بمدينة رانتشو كوردوفا بالولاية، الأحد الماضي.

In Rancho Cordova, #California yesterday, a man reportedly tried to run over Muslim community members of South Asian heritage while yelling racial slurs & threatening to “shoot and bomb" them. He has been arrested & charged. The video shows the aftermath of the attack. 1/2 pic.twitter.com/tWRBOzIIN6

— CAIR National (@CAIRNational) August 7, 2023