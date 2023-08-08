الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا حاول دهس مسلمين في كاليفورنيا (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا حاول دهس عائلات مسلمة بولاية كاليفورنيا وصاح بعبارات عنصرية بحقهم، في حين طالبت منظمة إسلامية بارزة باتهامه بـ”جريمة الكراهية” لمهاجمته أقلية دينية بالولايات المتحدة.

ووثق مقطع مصور، أرفقه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة رجل دهس عائلات مسلمة بمدينة رانتشو كوردوفا بالولاية، الأحد الماضي.

In Rancho Cordova, #California yesterday, a man reportedly tried to run over Muslim community members of South Asian heritage while yelling racial slurs & threatening to “shoot and bomb" them. He has been arrested & charged. The video shows the aftermath of the attack. 1/2 pic.twitter.com/tWRBOzIIN6 — CAIR National (@CAIRNational) August 7, 2023

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد اعتقلت شرطة المدينة السائق روبرت أفيري (33 عامًا) الذي اعتدى على العائلات التي كانت تقيم احتفالًا بإحدى حدائق المدينة.

وقال مكتب نقيب شرطة مقاطعة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا إن الدافع وراء الحادث “عنصري”، لأن المشتبه فيه صاح بعبارات كراهية عنصرية بوجه العائلات المسلمة التي تنحدر من أصول شرق آسيوية.

وقال المتحدث باسم مكتب نقيب الشرطة “كان يصيح عليهم بشتائم عنصرية، ويهددهم بإطلاق النار عليهم وبتفجيرهم، كان مثيرًا للقلق بشكل واضح”.

وطالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية سلطات إنفاذ القانون بتوجيه تهمة “ارتكاب جريمة كراهية” بحق المتهم.

وقال المتحدث باسم المجلس عمر التميمي “إنه أمر مخيف. نحن لم نعتدْ على رؤية هذا المستوى من الهجمات العنيفة ضد الناس. لقد تزايدت جرائم الكراهية، لكنها تبقى مخيفة جدًّا عند وقوعها”.

وأضاف “كان الجميع هناك من جنوب آسيا، الباكستانيون والهنود والأفغان يسهل التعرف عليهم ويسهل استهدافهم”.

ويُصنَّف هذا الفعل بأنه جريمة جنائية في الولايات المتحدة.