الغارديان: نواب بريطانيون يجنون أرباحا بالملايين خارج إطار العمل البرلماني

ذكر تقرير لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية أن نوابًا في مجلس العموم يحصلون على مبالغ ضخمة، مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم.

وقال التقرير إن أعضاءً في البرلمان البريطاني، ينتمي أغلبهم إلى حزب المحافظين، تلقّوا ما مجموعه نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من الدخل الإضافي، مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون تصدَّر القائمة بعد أن حصل على دخل إضافي ناهز 4.8 ملايين جنيه إسترليني، أي نحو نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.

Some of this money is made by MPs working for organisations with links to the private healthcare industry…🚨https://t.co/DQ4jiVpRuI

— Dr Julia Grace Patterson💙 (@JujuliaGrace) August 7, 2023