الغارديان: نواب بريطانيون يجنون أرباحا بالملايين خارج إطار العمل البرلماني

ذكر تقرير لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية أن نوابًا في مجلس العموم يحصلون على مبالغ ضخمة، مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم.

وقال التقرير إن أعضاءً في البرلمان البريطاني، ينتمي أغلبهم إلى حزب المحافظين، تلقّوا ما مجموعه نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من الدخل الإضافي، مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون تصدَّر القائمة بعد أن حصل على دخل إضافي ناهز 4.8 ملايين جنيه إسترليني، أي نحو نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.

Some of this money is made by MPs working for organisations with links to the private healthcare industry…🚨https://t.co/DQ4jiVpRuI — Dr Julia Grace Patterson💙 (@JujuliaGrace) August 7, 2023

كذلك، حصلت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس على أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.

ولم تستمر ليز تراس في منصبها مدة طويلة، وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة في أزمة بأسواق المملكة المتحدة.

ومن بين النواب المحافظين الآخرين، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، الذي جمع نحو 76 ألف جنيه مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.

MPs’ income from outside politics: a timeline of the furore https://t.co/6u6ftefAmK — Guardian politics (@GdnPolitics) August 6, 2023

أما وزير الصحة السابق مات هانكوك، الذي تعرّض لضغوط دفعته إلى الاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على نحو 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، وإلقائه خطابات وظهوره إعلاميًّا.

كما تقاضى وزير الأعمال والطاقة الأسبق كواسي كوارتينغ 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى.

ووفقًا لصحيفة “ذي غارديان”، لم يحصل أعضاء برلمان من الأحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديمقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) سوى على 400 ألف جنيه إسترليني.