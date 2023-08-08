القتال يحتدم في السودان.. الجيش يعلن سقوط مئات القتلى والجرحى من “الدعم السريع” والأخيرة ترد (فيديو)

شهدت مدن العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، معارك على نطاق واسع هي الأعنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة قامت بعملية تمشيط واسعة شملت مناطق أم درمان القديمة والشهداء وسوق أم درمان حتى استاد الهلال وود البشير وخور أبوعنجة جنوبًا، لملاحقة ما سمّاها “المليشيا المتمردة” في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي لاذت بالفرار من أرض المعركة بعد أن تكبدت “خسائر كبيرة” تضمنت مئات القتلى والجرحى، وفق قوله.

وأفاد الناطق في تعميم صحفي بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى بين صفوف القوات المسلحة السودانية.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان لها نشرته عبر فيسبوك إن مقاتليها “يدحرون قوات الجيش في أم درمان، ويكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ويطاردونهم إلى أقصى شمال كرري”.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن حكومة ولاية القضارف شرقي السودان أصدرت قرارًا بإغلاق الحدود والمعابر مع دول الجوار، ومنعت دخول الأجانب وتجمعات المواطنين.

ومنذ صباح الثلاثاء، خاض الجيش السوداني واحدة من أعنف المعارك في الخرطوم منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش نفّذ ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية الثقيلة في محاولة للاستيلاء على جسر عبر نهر النيل تستخدمه قوات الدعم السريع في نقل تعزيزات وأسلحة من أم درمان إلى مدينتي بحري والخرطوم. والمدن الثلاث تُشكّل معًا العاصمة الأوسع للسودان.

وجاء الرد قويًّا من قوات الدعم السريع، مما أدى إلى احتدام الاشتباكات في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من التصدي لهجوم شنه الجيش السوداني في أحياء الثورات وود نوباوي والسوق الشعبي وأم درمان والمهندسين، وكبدته 174 قتيلًا وأكثر من 300 جريح، وفق قولها.

وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقًا) أنها “أسرت 83 شخصًا من كتائب الدفاع الشعبي والمجاهدين”.

حقق أشاوس قوات الدعم السريع اليوم، نصرا جديدا على مليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد في عدد من المحاور بمدينة أم درمان ولقنوهم دروسا في الشجاعة والإقدام. واستطاع الأشاوس دحر الفلول وتكبيدهم خسائر بشرية فادحة بلغت حسب الاحصائيات الاولية عدد 174 قتيلًا، وأكثر من 300… pic.twitter.com/szvyJVQxRK — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) August 8, 2023

وفي بيان لاحق، قالت قوات الدعم السريع إن قوات الجيش دخلت مستشفى “النو” في أم درمان، وحولته إلى ثكنة عسكرية لمعالجة الجرحى، وفق إفادة أحد أطباء المستشفى.

ووفق بيان الدعم السريع “أجبرت قوات الجيش السوداني الكوادر الطبية على إجلاء جميع المرضى والتفرغ لمعالجة جرحاهم”.

كما اتهمت قوات الدعم السريع، قوات الجيش، باستخدام المدفعية الثقيلة لقصف الأحياء السكنية في “أم درمان” القديمة، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين وتدمير منازلهم، حسب قولها.