المتحدث السابق باسم رئيس النيجر المحتجز يوجه رسالة لقادة الانقلاب عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

أعرب وزيري إدريسا، المتحدث السابق باسم رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، عن أمله أن تنجح جهود الوساطة لإنهاء ما سمّاها “الفترة المؤسفة” من تاريخ البلاد. يأتي ذلك في حين قال مراسل الجزيرة إن قادة الانقلاب عيَّنوا رئيسًا للوزراء، وأجروا تغييرات في قيادات الجيش.

وشدَّد وزيري إدريسا، الاثنين، لبرنامج “المسائية” عبر الجزيرة مباشر، على أنه من المهم أن يتراجع قادة الانقلاب عن خطواتهم كي تتفادى البلاد تدهور الأوضاع.

وفي 26 يوليو/تموز المنقضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابًا عسكريًّا أطاح الرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، وهو ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيًّا إلى منصبه.

وأبدى وزيري دهشته من حدوث هذه الانتكاسة الديمقراطية في النيجر بعد أن قطعت شوطًا في هذا المسار، في إشارة إلى أن بلاده كانت قد اتخذت خطوات بعيدة نحو تأسيس الحكم الديمقراطي.

وقال “إذا أراد العسكريون السلطة فليخوضوا الانتخابات كي يعرفوا مدى شعبيتهم”. وطالب جميع القوى الدولية الفاعلة وأصدقاء النيجر بالمساعدة من أجل وضع حد لاحتجاز الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا.

ولفت إلى أنه من المهم تقديم هذه المساعدة لتجاوز المرحلة الراهنة “وطي هذه الصفحة السيئة من تاريخنا، واستكمال النضال الديمقراطي”.

وأكد أن الحل الوحيد يتمثل في إطلاق سراح الرئيس لإكمال فترته الانتخابية (مدتها 5 سنوات) واستعادة الأمن، ووضع البلاد على طريق التنمية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

والاثنين، كشفت الخارجية الأمريكية أنها على تواصل مباشر مع قادة الانقلاب في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة، مضيفة أن الفرصة لا تزال متاحة لحل الأزمة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واشنطن على تواصل أيضًا مع رئيس النيجر المحتجز وقد “فُتحت نافذة أمل للحل”.

وأشار ميلر إلى أن برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر توقفت مؤقتًا بسبب الانقلاب العسكري. وحسب ميلر، تُقدَّر قيمة المساعدات التي تم إيقافها بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل مساعدات إنمائية وأمنية.

واضطرت شركات الطيران إلى تغيير مسار بعض رحلاتها في إفريقيا، بعد قرار النيجر إغلاق مجالها الجوي، منذ الأحد، مما يزيد صعوبة رحلات الطيران عبر أنحاء القارة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شركة طيران “بريتش أيروايز” من بين الشركات التي تضررت من الإغلاق الجزئي للمجال الجوي للنيجر حيث تغيَّر مسار 5 رحلات على الأقل من وإلى لندن، بما في ذلك رحلاتها من نيروبي وكيب تاون، وكذلك رحلاتها من وإلى جوهانسبرغ.

كما غيَّرت شركات “أير فرانس-كيه إل إم” الفرنسية الهولندية و”لوفتهانزا” الألمانية مسار بعض رحلاتها أو أجّلتها.

وبحسب موقع (فلايت رادار 24) المعني بمتابعة حركة الطيران في العالم، فإن الإغلاق المفاجئ للمجال الجوي للنيجر فرض صعوبات إضافية على حركة الطيران بين أوربا وجنوب الصحراء الإفريقية.

The closure of Niger’s airspace adds to the difficulties faced by airlines flying between Europe and southern Africa, adding 1000 kilometers and more than an hour of flight time to some routes. https://t.co/94jR5FMOTQ pic.twitter.com/leYfWzgMJ4

— Flightradar24 (@flightradar24) August 7, 2023