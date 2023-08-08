تركيا: تلف نحو 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار صوامع ميناء درينجه

قالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية إن نحو 15 ألف طن من الحبوب تلفت عندما وقع انفجار في صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجه في شمال غرب تركيا أمس الاثنين.

وقال سيدار يافوز حاكم إقليم قوجه ايلي أمس الاثنين إن الانفجار وقع بسبب ضغط غبار القمح أثناء نقل شحنة من إحدى السفن إلى الصوامع. ولم يتضح ما نوع الحبوب الأخرى المخزنة في الصوامع.

وأدى الانفجار إلى إتلاف 13 من أصل 60 صومعة تابعة لمجلس الحبوب التركي هناك وإصابة 12 شخصا.

وقال بيان للمجلس إن صوامع ميناء درينجه يمكنها استيعاب 95 ألف طن من الحبوب وكان هناك 75 ألف طن من الحبوب مخزنة عندما وقع الانفجار.

وأضاف “وفقا للمعاينة الأولية، تضرر نحو 20% من مساحة التخزين”.

من جانبه أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوج، ارتفاع عدد المصابين جراء الانفجار إلى 13 بينهم 3 في حالة حرجة.

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر، أمس الاثنين، أن المصابين الـ3 الذين في حالة حرجة، يرقدون حالياً في العناية المركزة.

وفي وقت سابق الاثنين، وقع انفجار في منطقة درينجة بولاية قوجة إيلي، في صوامع قمح تابعة لميناء مؤسسة المحاصيل الزراعية.