تعزيزات عسكرية وإصابات.. الاحتلال يقتحم نابلس لهدم منزل منفذ عملية حوارة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مخيم عسكر القديم شرق نابلس (شمالي الضفة الغربية) ودفعت بتعزيزات عسكرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن القوات دخلت المنطقة لتدمير منزل عبد الفتاح خروشة الذي نفذ عملية إطلاق النار في “حوارة”.

وفي السابع من مارس/ أذار الماضي، استشهد خروشة (49 عامًا) في مخيم جنين شمال الضفة بعد 9 أيام من مطاردته عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس والتي قتل خلالها إسرائيليين شقيقين من مستوطنة “هار براخا”.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت شقة خروشة تمهيدًا لهدمها داخليًا بالمعدات، كما حاصرت المنطقة لإبعاد أي مواجهات أو عناصر المقاومة عن محيط المنزل وعزله عن أي أحداث.

مواجهات وعشرات الإصابات

وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما اصيب مواطنان بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الاسعافات الميدانية اللازمة لهم.

وأفادت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر وذلك لتفنيذ عملية هدم منزل عائلة الشهيد، حيث تم اخلاء عائلة مكونة من 5 افراد، فيما اندلعت مواجهات وصفت بـ”العنيفة” بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

يذكر أن الاحتلال يعتقل 3 من أبناء الشهيد خروشة بتهمة مساعدته كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بهدم منزل أحدهم منذ أيام.





وفي 22 مارس الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد خروشة وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه، فيما أعلنت مجموعات “عرين الأسود” آنذاك تصديها بالرصاص لقوات الاحتلال خلال اقتحامها نابلس.

والشهيد خروشة من مخيم عسكر بنابلس، أحد عناصر كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وتحرر منها بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون أول 2022، بعد أن حاول تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه حافلة لجنود الاحتلال في حوارة مع نجله محمد قبل نحو 4 أعوام اعتقل على إثرها.